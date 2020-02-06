ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Президент Беларуси направился в Сочи

Стало известно: в эти минутыПрезидент Беларуси направился в Сочи, где уже завтра встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все