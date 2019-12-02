Сегодня Президент Беларуси направится с официальным визитом в Сербию. В Белграде Александр Лукашенко проведет переговоры с лидером страны Александром Вучичем.



Главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия. В центре внимания будет региональная и мировая повестка дня, а также перспективы увеличения товарооборота, инициативы по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. В Сербии уже действуют линии по сборке тракторов и автобусов, ведется работа над созданием совместного производства комбайнов в Крагуеваце. Но потенциал сотрудничества куда больше. По итогам переговоров на высшем уровне будет подписан пакет двусторонних документов. Программой визита Александра Лукашенко также предусмотрены его встречи в парламенте. В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание ряда коммерческих контрактов и соглашений.



