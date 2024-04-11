Президент Беларуси направляется с рабочим визитом в Россию

Борт номер 1 взял курс на Москву. Белорусский лидер направляется в Россию для встречи с Владимиром Путиным. На президентском борту и первый космонавт в истории суверенной Беларуси Марина Василевская, которой сегодня присвоено звание Героя Беларуси.

На пятницу, 12 апреля, запланированы переговоры президентов в формате один на один. Главы государств намерены обсудить тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания также региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на вызовы и угрозы. А 12 апреля - в День космонавтики - у Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется совместное мероприятие. Лидеры подведут итоги миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами и обсудят дальнейшие перспективы работы по союзным космическим программам.