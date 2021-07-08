Валерий Иванов назначен управляющим делами Президента Беларуси

Кадровое решение дня.Глава государства назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента. Прежде он возглавлял Белкоопсоюз. В зоне внимания на новой должности не только профильные вопросы, но и все, что происходит в стране.

В целом обстановка не критическая, но времени на раскачку нет. При выборе управленца на такой важный пост для Александра Лукашенко аргументами в пользу Иванова стали его опыт и жизненный путь. Он всегда шел туда, где было тяжело и где нужно было навести порядок.