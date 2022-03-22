Президент Беларуси о важнейших вопросах для старта посевной: топливо, удобрения, семена

Вопросы продовольственной безопасности сегодня на повестке совещания во Дворце Независимости. Посевная кампания в этом году приобретает особую значимость - в нынешних реалиях она важна как никогда. Именно такую тональность большому разговору об аграрной весне сегодня задал Александр Лукашенко.

Во Дворце Независимости обсудили готовность и сроки проведения полевых работ, болевые точки аграриев в разрезе областей. Президент требует оперативно решить вопросы обеспеченности хозяйств всем необходимым и следовать строгим технологиям сева. Только так можно обеспечить и себя, и других. И при этом заработать. Цены на продовольствие во всем мире бьют рекорды. И белорусская продукция не останется в стороне. Президент в этом убежден. Как и в том, что наш АПК может взять новую экспортную высоту. Словом, пустые полки Беларуси не грозят. А отдельные интернет-домыслы о дефиците соли, сахаре или прочих продуктах - лишь фейки, не имеющие под собой никаких реальных оснований.

Так какое оно, новое золото мира? На какие урожаи настроены аграрии? И каковы в стране продуктовые запасы? Рассказывает Ольга Анищенко.

О том, что главней всего в нашем общем доме, эта команда в правительстве знает наверняка. О погоде здесь говорить не просто принято, это и есть тот самый мейнстрим, когда речь заходит о посевной кампании. Как повлияет небесная канцелярия на земные планы – вопрос, конечно, не праздный. Но не единственный, задающий тон каждой аграрной весне.





Работать на хлебной ниве в этом сезоне будет новая связка руководителей - вице-премьер Леонид Заяц (лишь утром его представили коллективу) и министр Игорь Брыло (в должности он немногим более месяца). Хотя новая - это как посмотреть. Достаточно сказать, что лишь во главе Минсельхозпрода Заяц был целых 7 лет. А Брыло как раз в это время был его правой рукой. Так что общий язык топ-менеджерам искать явно не придется.





Президент: Зерно сегодня - практически новое золото или нефть

Да и меньше слов, больше дела. Пожалуй, таков главный лозунг сезона-2022, отмеченного горячим конфликтом у наших границ, санкциями и невиданным взлетом цен на продовольствие. Но не только! Неслучайно Александр Лукашенко заметит, что эта кампания, стартовавшая нынче в полях, не просто значима. Она важна как никогда.

Зерно сегодня - практически новое золото или нефть. Может быть, даже будет дороже. И поскольку один из основных мировых поставщиков - Украина - вряд ли сможет провести полноценную посевную кампанию, цены будут расти и дальше. В беднейших странах планеты ООН уже планирует голод. На кону сейчас прежде всего собственная продовольственная безопасность. Мы должны обеспечить всем необходимым белорусский народ. Свой мы, как и всегда, обеспечим отечественными продуктами. И главное - создать стабилизационные фонды. Александр Лукашенко, Президент Беларуси



Но обеспечить лишь себя для белорусского АПК уже давно не проблема. Принцип собственной продовольственной безопасности в стране заработал еще в 2010. Уже тогда было вдоволь своего хлеба, молока и мяса. А сегодня и того больше. Если в цифрах, то уровень самообеспеченности лишь по молоку составляет, на минуточку, 256 %. Проще говоря, порядка 60 % всего объема молочной продукции можно смело продавать без ущерба для своего потребителя. Этот вкусный экспорт растет из года в год. В минувшем он позволил АПК заработать почти 7 миллиардов долларов. Но Александр Лукашенко уверен, что это рекорд, но не предел. И в условиях нынешней мировой конъюнктуры тем более.

Не было счастья, да несчастье помогло. Для сельскохозяйственного производства сейчас очень хороший момент, чтобы, нарастив объемы продукции, улучшить свое финансовое положение. Задача в этом году - произвести около 9 млн т зерна (надо в правительстве железно записать 9 млн т зерна и хватит телепаться), 700 тыс. т рапса (если больше - получите еще больший экономический эффект) и 5 млн т сахарной свеклы. На это обращаю особое внимание. Свекла как хлеб, соль и другие позиции - стратегический товар. За сахар война. К счастью, только в магазинах. Александр Лукашенко, Президент Беларуси





Президент призвал удвоить темпы посевной и провести ее за короткий срок

Словом, цель ясна. Да и средства ее достижения аграриям понятны. Губернаторы тоже знают обо всех составляющих хорошего урожая. И это не только пахотная земля, удобрения, техника и люди. Всякая посевная должна быть максимально технологичной. И этот диктат сегодня во всех смыслах дорогого стоит.



Расхлябанность, мужики, закончилась. Надо сделать все, что только можно сделать сейчас, и невозможное для того, чтобы вовремя, як у народзе кажуць, укiнуць зярнятка ў зямлю. Влаги не хватает, поэтому темпы посевной, если хотите, должны удвоиться. 10 дней и все, мы должны посеять. Александр Лукашенко, Президент Беларуси





Пока же посевная - удел лишь белорусского юга. Там, где холоднее, полном ходом идут аграрные работы. Яркое солнце и плюс 12 - сигнал для "Росы" выходить в поле. Машина распыляет азот над посевами озимого рапса в хозяйстве «Большие Новоселки» под Борисовом. У местного филиала хлебопродуктов (одного из крупнейших в стране переработчиков зерновых) своя сырьевая зона. А вообще, здесь говорят, рапс перезимовал без особых проблем, теперь главное вовремя внести удобрения, чтобы на выходе получить на этом поле почти 50 центнеров семян с гектара.







Здесь рапс посеян по технологии, для него очень важно, чтобы он нормально перезимовал, эти посевы не загущать. Здесь видно, что посевы не загущенные, посевы чистые от сорняков. Рапс - это стратегическая культура, которая позволяет получать белок. Причем более дешевый, чем мы можем закупать за пределами республики.



Николай Хилько, замдиректора Борисовского комбината хлебопродуктов

Президент поставил задачи перед властью на местах

Не зря говорят: "День на селе год кормит". Если, конечно, все для этого сделано. Из центра (то, что по части правительства) главное предусмотрели, рапортуют Президенту. Финансирование, топливо, техника. Казалось бы, делом за малым! Бери и делай в каждом конкретном хозяйстве. Но на местах подготовка к севу идет порой с переменным успехом. То не всякий трактор готов выйти в поле, то попросту нет того, кто может управиться с этой машиной. Механизаторов тоже некомплект. Но есть и такие примеры, которые вообще удивляют.



Крайне низкими темпами ведется накопление минеральных удобрений. Роман Александрович, это ваша работа. Отдайте команду, чтобы в сельхозпредприятия поставили и поставляли впредь в ходе посевной кампании удобрения. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Наибольшую обеспокоенность вызывает положение дел в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. В стране производится калийных, азотных, фосфорных и других удобрений в достаточном количестве, чтобы обеспечить отечественный АПК. И поэтому надо заняться их поставками в хозяйства, на места", - добавил Президент.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Третий вопрос - обеспечение семенами и средствами защиты растений, и четвертый - по топливу. Семена у нас готовы, вопросов нет, мы целую зиму занимались. А то небольшое количество семян отдельных культур, которые не производятся в Беларуси, поставит сюда Россия. По плану Россия поставляет нам все семена, я знаю. Она в этом тоже заинтересована. И это небольшие объемы. Что касается топлива, то его объемов на отечественных предприятиях также достаточно для внутреннего потребления. Топливо есть, его надо использовать. Александр Лукашенко, Президент Беларуси





Подготовка к посевной кампании

По большому счету для должной организации посевной кампании есть все, что нужно. И "зеленый свет" из кабинета правительства дан по всем фронтам. Но на каком этапе цепочка из столицы да в регионы прерывается, еще предстоит выяснить. Госконтроль, конечно, не дремлет. Тем более, по весне.









Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля: Главой государства сегодня еще более жестко поставлен вопрос, и контроль с нашей стороны, безусловно, будет усилен.



Словом, дисциплина на селе должна быть железной! И местному топ-менеджменту не время оставаться в стороне. В том смысле, что не один лишь губернатор за все в ответе. Главы райисполкомов да и руководители предприятий тоже руку приложить могут. А полномочиями делиться готовы на всех управленческих уровнях (и Основной закон это лишний раз подтверждает). А еще издержки можно сократить, кадры подтянуть - глядишь, и каравай весом в 9 миллионов тонн зерна не покажется таким уж неподъемным.





Президент опроверг очередной фейк о предстоящем дефиците сахара

В общем, работа в полях должна кипеть! Вопреки санкциям, слухам и фейкам. Разбивать о реальность домыслы оппонентов вообще в последние годы дело привычное. Уж сколько раз пугали дефицитом. А полки магазинов "как назло" изобилуют продуктами. И не деликатесами вовсе.



Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Недавно докладывают, что новым страшным оружием стали семена сахарной свеклы, которых якобы не будет хватать. Но поверить в это могут только бестолковые и неграмотные в сельском хозяйстве люди. Семена готовили всю осень и зиму. И они готовы. Осталось некоторое количество по сахарной свекле завезти семена из России. Они сегодня осуществляют поставки.

"Хочу подчеркнуть - договорились произвести 5 млн тонн сахарной свеклы. Это задача поставлена и перед назначенным накануне вице-премьером Леонидом Зайцем. Если где-то надо дозакупить дополнительно семена сахарной свеклы под большие объемы, вы знаете, где покупать. Я специально попросил информацию представить по свекле. Я проблем не вижу", - добавил Президент.





Белгоспищепром: Беларусь с лихвой обеспечена солью и сахаром

Но слово, как говорится, не воробей. И вот уже торговля только успевает отвечать запросам покупателя. Ажиотаж на пустом месте! Слова Президента подкрепляют цифры Белгоспищепрома. Дескать, запасов и соли, и сахара в стране более чем. Где 150, а где и все 200 %5! Любой "пожар" в магазине в этом смысле погасят в течение суток. А предприятия-производители не только не страдают. Напротив! То, что уже не купит, например, Украина, прямо сейчас забирает Беларусь. И дорога к потребителю куда ближе.





Например, "Мозырьсоль" поставляла в Украину значительные объемы, и для переориентации на другие страны предприятию нужно время. А тут случился ажиотажный спрос на соль в Беларуси, и "Мозырьсоль" смогла избежать потерь - ее продукцию поглотил внутренний рынок. Конъюнктура для предприятия сегодня складывается прекрасно. Можно говорить о том, что за товарами к нам едут из сопредельных государств, из стран Прибалтики, России. Предприятия получат максимальный эффект от реализации продукции именно за счет ажиотажного спроса.



Олег Жидков, председатель концерна "Белгоспищепром"

В общем, чтобы произвести и на этом заработать, есть все! Александр Лукашенко словно вдохновляет аграриев. Это сегодня придется засучить рукава, зато завтра - снимать сливки! Профильный министр подтвердит готовность выйти в поля с оглядкой, как водится, на погоду. С чем и на чем? Вопрос другой. Но еще есть время, чтобы точечно подтянуть отстающих.





Основная задача - это провести в срок весенние полевые работы. Президент четко поставил нам задачи - не менее 9 млн тонн зерна, не менее 5 млн тонн сахарной свеклы, 700 тыс. тонн рапса. И по ряду других культур определенные объемы. За 10 дней отсеемся. Конец марта - начало апреля (старт посевной кампании). Посмотрим, как будут складываться погодные условия. В принципе, можно сказать, что мы готовы к проведению весенней посевной кампании. Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия