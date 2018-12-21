Президент Беларуси обозначил ключевые точки развития Минска и городов-спутников

На большом совещании с активом Мингорисполкома Александр Лукашенко определил ориентиры развития столицы во всех сферах - от улучшения транспорта до системы ЖКХ. Причем Минск, ставший центром многих международных событий, нуждается не просто в косметическом ремонте, а совершенно ином подходе - в каждой сфере. Это же касается и торговых сетей. Кровеносная система любого города - люди и бизнес, который в нем работает. И здесь надо исключить недобросовестную конкуренцию.





Ожидает Президент от нового мэра серьезной борьбы с бюрократией и особенно коррупцией. Александр Лукашенко дал четко понять: ни один факт не останется незамеченным. За каждым должностным преступлением - обязательно последует наказание.