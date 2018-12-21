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Президент Беларуси обозначил ключевые точки развития Минска и городов-спутников

На большом совещании с активом Мингорисполкома Александр Лукашенко определил ориентиры развития столицы во всех сферах - от улучшения транспорта до системы ЖКХ. Причем Минск, ставший центром многих международных событий, нуждается не просто в косметическом ремонте, а совершенно ином подходе - в каждой сфере. Это же касается и торговых сетей. Кровеносная система любого города - люди и бизнес, который в нем работает. И здесь надо исключить недобросовестную конкуренцию.

Ожидает Президент от нового мэра серьезной борьбы с бюрократией и особенно коррупцией. Александр Лукашенко дал четко понять: ни один факт не останется незамеченным. За каждым должностным преступлением - обязательно последует наказание.

Кроме того, создание безбарьерной среды, красивых парков и комфортных условий - еще один приоритет для мэрии. И все шаги по улучшению Минска должны быть четко продуманными, и главное - не навредить местным жителям. Справедливость к людям - основа белорусской национальной политики. А наша столица - лицо белорусского государства.

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