Главные новости сегодня пришли из Овального зала Дома правительства. Они, буквально, касались и каждого из нас, и жизни страны в целом. Президент Беларуси обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. По сути, это четкое руководство к действию. Стратегия развития страны, как минимум на год. Каждое слово Александра Лукашенко в зале брали на карандаш госуправленцы, топы крупнейших предприятий, вузов и банков, дипломаты, журналисты, общественность. Нашего Президента услышали миллионы белорусов в стране и за рубежом. "Послание-2019" транслировалось в телеэфире, на радио и в Интернете. В Овальном зале сегодня расставлены приоритеты для ключевых направлений нашей жизни.

Президентские выборы пройдут в 2020. Парламентские -ориентировочно7 ноября этого года

Во-первых, важное, растиражированное в СМИ - президентские выборы пройдут в 2020-ом - и заигрывать с народом никто не даст. Выборы парламентские... Прозвучал ориентир по дате - 7 ноября. (Если нет противоречий в законе).

Названы три столпа уверенного курса Беларуси. Благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность.



Но начал наш Президент все же не с глобальных тем. А с конкретики. С того, что есть самое главное. Работа предприятий, модернизация наших гигантов, экономика простой белорусской семьи, кошелек каждого из нас и цены, материнство и спасенные детские жизни. Беларуси и нам, белорусам, (родившимся суверенными и независимыми) есть от чего высоко держать голову. Есть что ответить всем, кто попробует что-то нам диктовать. Мы прошли испытания войной. Вместе отстраивали Минск и наши светлые, зеленые города. И мы - все вместе - осознавая свое национальное единство, должны мир и спокойную жизнь сохранить, подарить детям, внукам, поколениям, которые придут после нас. И будут гордиться нами. Мы сделаем все возможное, чтобы дышалось в нашей родной Беларуси легко, работалось просто, а отдыхалось - безопасно.

В приоритетах - укрепить экономику

Также в приоритетах - укрепить экономику. Качественно поднять уровень управленцев. И неизменное - услышать каждого! "Конкретный человек, конкретная проблема - конкретное решение. Каждый день". Президент подчеркнул, все обещания, данные народу, должны быть исполнены. Главные тезисы, которые уже разошлись на цитаты, - в репортаже Натальи Бреус.



Экономика и безопасность, международные и социальные вопросы! Только на важные темы говорит Президент с трибуны в Овальном зале. Политика, которую проводит руководство страны, понятная и прозрачная - курс на развитие. Ежегодное послание - возможность расставить акценты и скорректировать приоритеты. Известно, что Александр Лукашенко тщательно, до последнего работает над речью, вносит правки. Затрагивает актуальные темы и всегда высказывается на злобу дня.



Этой традиции, закрепленной в Конституции, уже четверть века. В юбилейный для нашего Основного закона год встречаются в привычном, но обновленном Овальном зале. Здесь писалась история независимой страны - именно в этих стенах происходила смена эпох. Именно этот зал - эпицентр событий, которые кардинально изменили судьбу белорусского народа. Точка отсчета новейшей истории. И за это время было сделано немало.

Четверть века белорусской конституции и институту президентства - серьезная веха и повод оглянуться назад. Что удалось? Именно с такого анализа начинает Александр Лукашенко обращение к нации.





Стране, познавшей горе войны и потерь, нужны только мирные победы. Во всех сферах. Фундамент успешного развития - сильная экономика. Об этом Александр Лукашенко напоминает постоянно. Держимся на крупных производствах - будем и впредь! За последние годы модернизировано более полутысячи промпредприятий.

Реальный сектор должен работать эффективнее

Главные акценты экономической части обращения звучали просто: реальный сектор должен работать эффективнее. Причем все на равных условиях и без "бюджетных костылей". При этом нужно убрать все препоны, которые сдерживают экономический рост. Это мысль, с которой правительство и Нацбанк должны засыпать и просыпаться.

Выступая с парламентской трибуны, Глава государства сосредоточился в первую очередь на внутренних вопросах. Что сегодня волнует людей? Услышать голос народа помогли и последние дискуссии, которые можно назвать подготовкой к нынешнему посланию. Аккумулятором проблем и пожеланий стал "Большой разговор", куда стекались вопросы от жителей страны. И тут все просто - люди хотят иметь возможность зарабатывать и жить спокойно. Только за последние 2 года предоставили уникальные возможности для развития всех сфер - от самозанятости до IT. Создание высокопроизводительных рабочих мест остается в топе задач для вертикали. То есть: занятость, зарплаты, цены - эти ориентиры никто не отменял.

Правительство не должно забывать о повышении пенсийидоходахбюджетников

При этом правительство не должно забывать о повышении пенсий - поручение подготовить проект необходимых решений в 2019-м и держать в зоне внимания доходы бюджетников.

Президент не раз обращался к результатам "Большого разговора". Это стало возможностью провести глобальный мониторинг. Кстати, три четверти обращений тогда поступило из регионов. Сигнал власти: значит, на местах не дорабатывают? Кстати, впервые на ежегодное Послание было аккредитовано так много представителей региональной прессы - тех, кого читают и смотрят на местах.

Не в центре, а именно в областях проживает большая часть людей. Интересно, что присылавшие свои вопросы на "Большой разговор" не столько жаловались, сколько вносили предложения о том, как лучше развивать город или деревню. То есть - болеют за свой край душой. Опорные точки - города (их 11 по стране) первоочередного регионального развития уже определили.

Талант, энергия, интеллект сегодня в стране востребованы

Что было еще среди важных меседжей для белорусской аудитории. Талант, энергия, интеллект сегодня в стране востребованы! Во всех сферах - от госуправления и спорта до искусства и производства. Что очевидно и по логике последних решений власти в этом направлении - одно из последних - о создании детского технопарка. Порция критики досталась общественным объединениям за вялость в продвижении толковой молодежи. Президент так и сказал: "Выталкивайте таких ребят наверх!".





Будоражат общество новости из сферы образования. Оно и понятно: касается каждой семьи. Неравнодушен к этой теме и Президент. Очень эмоционально Александр Лукашенко высказался о предложенных идеях Министерства образования по безопасности в школах.

Поддержка многодетных остается в приоритете

Что касается социальной политики. Поддержка многодетных остается в приоритете. И по жилищным вопросам, и по семейному капиталу. То есть - все внимание реальным проблемам семьи.

Очень компактным и сдержанным был блок по внешней политике. Выстраивать ее непросто. Международная обстановка усложняется. Поэтому тут никаких новаций - нащупали линию поведения и стараемся ее придерживаться. Делаем все, чтобы не оказаться на острие блокового противостояния между Востоком и Западом.

Нашипартнеры- Россия, Евросоюз, США, страныЛатинской Америки, Азии,АфрикииКитай

Президент уделил внимание отношениям с нашим партнерами - Россией, Евросоюзом, США, странами Латинской Америки, Азии и Африки, и, конечно, Китаем, анонсируя переговоры в Пекине уже на следующей неделе. Да, мир не становится спокойнее - напряженность между крупными мировыми игроками нарастает и в политике, и в торговле. Приходится быть начеку во всех смыслах. Усиливается и медиадавление, но президент не сторонник запретов в интернете, а за то, чтобы вести активную борьбу за умы в глобальной сети. Отдельно прозвучало о коррупции. Поручение Генпрокуратуре подготовить комплекс мер по устранению причин и условий, которые ее порождают. Запрос на справедливость в обществе высок. Последние случаи в здравоохранении вызвали волну обсуждений в обществе, и в этом деле еще рано ставить точку. Президент категоричен.





Говоря о перспективах развития страны, не обошел Глава государства стороной и тему корректировки основного закона. Работа по подготовке предложений о возможных изменениях идет. Александр Лукашенко хочет слышать общественность.

Много разговоров было по поводу проведения предстоящих избирательных кампаний. Президент расставил все точки над і (видео).

Нынешнее Послание вряд ли стало сенсацией для того, кто следит за решениями и действиями власти, это, скорее, концентрация тех идей, которые сегодня реализуются в нашей стране. Вопросы депутатов Президенту касались самых разных сфер - бизнеса, судьбы промышленных гигантов, модернизации дорожной инфраструктуры, жилья…