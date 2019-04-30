Президент Беларуси: ОБСЕ не должна закрывать глаза на конфликты в регионе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не должна закрывать глаза на конфликты в регионе. Их решение - это непосредственная работа ОБСЕ.



Такую позицию высказал Глава Беларуси на встрече с председателем Парламентского измерения организации Георгием Церетели. Президент Беларуси подчеркнул, что мирные инициативы в рамках ОБСЕ всегда смогут опереться на искреннюю позицию нашей страны, а первым шагом должен стать созыв форума под эгидой организации на высшем уровне.



Парламентская ассамблея ОБСЕ на уровне руководства, парламентариев и экспертов отмечает значительный вклад Беларуси в решение ключевых проблем региона. Только за последние годы официальный Минск разработал и добился принятия целого пакета эффективных решений: от борьбы с торговлей людьми и новыми психотропами до развития зеленой энергетики и цифровой экономики.



Общаясь с прессой, глава Парламентской ассамблеи Георгий Церетели поддержал инициативу белорусской дипломатии по перезагрузке Хельсинкского мирного процесса. Также он высоко оценил работу международной парламентской группы для продвижения проектов нового Шелкового пути.



Конференция группы в эти дни проходит в Минске. По мнению Беларуси, скорейшая реализация глобального проекта создает на континенте новую экономику, логистику и инфраструктуру, а также позволяет реально снижать градус политической и военной конфронтации.