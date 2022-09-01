Президент Беларуси: Обстановка вокруг нашей страны не позволяет нам ни на минуту расслабиться

Обстановка вокруг нашей страны не позволяет нам ни на минуту расслабиться. Сегодня об этом в День знаний Президент Александр Лукашенко рассказал на встрече со студентами вузов и учащимися учреждений общего среднего и среднего специального образования.

Глава государства решил провести открытый урок прямо во Дворце Независимости по теме "Историческая память - дорога в будущее!". На него пригласили несколько сотен молодых людей. Среди них - стипендиаты специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладатели президентских стипендий, участники республиканских конкурсов научных работ, победители и лауреаты творческих международных и республиканских конкурсов, представители волонтерского движения, члены студенческих отрядов и другие. На видеосвязи с Дворцом Независимости - пять ведущих региональных вузов, а прямая трансляция открытого урока ведется во всех учреждениях образования. Открытый урок Президент начал с важных тем: экономических, общественно-политических, а также будней защитников страны.

Александр Лукашенко подчеркнул: "Сейчас очень напряжены Вооруженные Силы - пограничники, армия, милиция, спецслужбы, потому что обстановка вокруг страны не позволяет нам ни на минуту расслабиться. Вот мы с вами сейчас разговариваем, а они стоят на страже нашего мира по периметру всей границы".

Что касается образования, то, по мнению Александра Лукашенко, нынешний учебный год будет особенным после принятия нового законодательства об образовании. "Мы совершенствуем свое законодательство. Мы хотим в течение этого и будущего года закончить на этом этапе полностью то, что задумали по модернизации и реформированию нашей системы образования. Словом,жизнь идет", - поделился Президент.

Рассказал, как за $30 пытались продать награды народного писателя Василя Быкова, а потом подчеркнул - сегодняшний урок будет проведен по всем правилам и во время него он задаст вопросы участникам мероприятия. Одним из них был "Чем вы гордитесь в истории Беларуси?". Ответы были разными и искренними. Подытоживая их, Александр Лукашенко уточнил тему обобщающим вопросом: "Так кто же мы и откуда?", выслушав, рассказал, что он считает настоящим патриотизмом, своего рода национальной идеей Беларуси, не только исходя из истории, но и своего политического опыта.

"Наши корни в нашем миролюбии, в нашем добре. Мы никогда не ставили перед собой цель у кого-то что-то оттяпать, земли забрать, отобрать чье-то богатство. Никогда у нас не было. И мы будем привержены этому", - подчеркнул Президент.

Глава государства констатировал, что Беларусь находится в эпицентре противостояния Запада и Востока. "И, чтобы сохранить себя, свою землю, мы должны помнить и свои, и чужие уроки истории. Вот для чего нужны уроки истории! Для сегодняшнего. Они учат главному: под внешним управлением суверенитета нет. Управлять должны сами. А без суверенитета нет дома, нет семьи, нет будущего. Ни у кого из вас. Снова будут учить польскому или какому-то языку, и попробуйте чего-то ляпнуть на русском или белорусском", - акцентировал внимание белорусский лидер.

В ходе мероприятия Президент также ответил на вопросы присутствующих. Темы были самые разнообразные - от проблем переписывания истории до злободневной современности. Так, в частности, спрашивали про события 2020 года и возможные последствия, если бы не удалось удержать ситуацию.





Александр Лукашенко рассказал, что люди посмотрели на мир и подавляющее большинство сказало: "Слава богу, что он тогда не сдался. Слава богу, что он тогда на улице бегал с автоматом. И вы видели - эти революционеры бежали. Говорят, пятки сверкали. Мы ж не стреляли в никого, не били, не избивали. Сейчас я вам говорю то, что, наверное, политик моего уровня говорить не должен. А я вам говорю откровенно. Я бросил тезис в своем выступлении, знаете, мир другим не будет. Параллельно Беларусь не будет такой, как была когда-то. И вы не будете такими, как были вчера. Вы будете другими. Только не сломайте то, что у вас заменить еще нечем. Это характерно для молодежи. Если бы вы меня молодым увидели, но я никогда не ломал, то, что сегодня работает. И то, что заменить нечем. Вот мой вам совет. Думайте своей головой. Вы революционеры, но я вам сказал, что лимит революций исчерпан".

В ходе выступления глава государства затронул самый широкий спектр тем, начиная историей Беларуси и вопросами внутренней политики, заканчивая международной повесткой и темами общемировой безопасности.

Телеверсия встречи выйдет в субботу в 15:10.