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Президент Беларуси обсудил перспективные проекты с губернатором Иркутской области
Новые перспективные проекты с Иркутской областью и развитие сотрудничества с Египтом. Этот четверг стал примером многовекторности белорусской политики в действии.
Сегодня Александр Лукашенко встретился с делегацией российского региона, которая прибыла в Минск во главе с губернатором Сергеем Левченко. Точечная работа с регионами - фундамент отношений Минска и Москвы, это всегда подчеркивает наш Президент. Поиском контактов между областями двух стран последовательно и кропотливо занимались с подачи белорусского лидера, начиная с 90-х. Сегодня уже, например, более 8 тысяч предприятий связаны производственной кооперацией. А это сотни тысяч рабочих мест. С Иркутским регионом Беларусь связывает давнее и надежное партнерство. Растет взаимный товарооборот - этот позитивный тренд характерен и в целом для белорусско-российской торговли. Перспективу сотрудничества именно с Иркутском видят в деревообработке, промышленности и сельском хозяйстве. Беларусь готова помочь в освоении Сибири техникой и специалистами. О том, что на многовекторность белорусской политики не влияет расстояние, - Алексей Волков.
От этой точки до Иркутска примерно шесть тысяч километров и часовые пояса: пока белорусы завтракают, жители Приангарья уже обедают. Впрочем, визит делегации во главе с губернатором Сергеем Левченко еще раз подчеркивает: расстояние - не более чем география. За год товарооборот вырос на треть, сложились и совместные проекты. Да и в целом, Беларусь всегда уделяла особое внимание отношениям с российскими регионами. А Иркутская область - один из самых надежных, близких партнеров.
Почти 80 миллионов долларов. Столько мы наторговали за первые восемь месяцев года. Цифры летят вверх и по другим показателям: так белорусское торговое сальдо вышло в плюс на восемь с половиной миллионов долларов. Однако Глава государства всегда делал акцент на ином: показатели - это, конечно, здорово, но без нормальных, человеческих, даже братских отношений нельзя построить сотрудничество на годы. Оттого и такое теплое дружеское приветствие: встречаются не просто партнеры, а близкие друзья.
Александр Лукашенко еще раз поздравит Сергея Левченко с юбилеем - губернатору Иркутской области недавно исполнилось 65.
В уютной, доброжелательной обстановке и про дела говорить приятнее. Поэтому и торгуем динамично, но можем еще лучше.
Сергей Левченко знаком с белорусской землей - это второй визит губернатора. Тогда, в декабре 2016 года, договорились: сотрудничать по всем фронтам - друг друга не подвели. Но останавливаться - значит обрести упущенную обоюдную выгоду. Ведь Сибирь еще российские цари называли сокровищницей государства. Алюминий, золото, газ, нефть, руда - словом, в недрах Дальнего Востока сокрыта вся таблица Менделеева. И тут к сибирскому двору придется белорусская техника, показавшая себя как в Латинской Америке, так и в бесконечных просторах тайги.
Иркутск сегодня входит в тройку крупнейших городов Восточной Сибири. Население же области - чуть более двух миллионов человек при площади сопоставимой с Великобританией. Последнее пристанище Колчака, центр города - историческое наследие ЮНЕСКО - и важное звено транссибирской магистрали, по которой в город, да и регион, приезжают белорусские продукты. В Иркутске магазины с красно-зеленой вывеской и орнаментом означают одно: внутри все по
Кстати, популярность наших продуктов настолько велика, что местные производители даже пытаются сделать товар "под белорусский". Однако конфетно-букетный период отношений Беларуси и Иркутской области уж точно не ограничится колбасой и молоком. Очередь за тяжелой промышленностью. Белорусские авиаторы предложили обратить внимание на новейшую модель самолета МС-21. Собирается он в Иркутской области. Минск может не только закупить такие, но и предоставить сервисное обслуживание. Очередной хороший пример "бизнеса по-братски". Предложил Александр Лукашенко помощь и в деревообработке.
Все эти проекты твердо убеждают - расстояние не барьер. А отношения Беларуси с Иркутской областью, да и остальными регионами России, давно вышли за рамки "купи-продай". Об этом говорили и на V Форуме регионов и, наверняка, будем говорить всегда: на языке контрактов, совместных предприятий, проектов. Мы - единомышленники, а это самый крепкий из всех договоров.
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