Президент Беларуси обсуждает систему образования с профильным министром

Буквально неделя остается до начала нового учебного года. 2 сентября в стране прозвучат школьные звонки. О готовности учебных заведений, изменениях в среднем и высшем образовании, а также других новациях в системе Главе государства сегодня доложил профильный министр Игорь Карпенко. Практически все школы уже готовы встречать ребят. Специалисты проверили пищевые блоки, столовые, привели в порядок спортзалы, учебные классы. В этом году в Беларуси будут работать более 3 тысяч школ, куда на занятия придет 1 миллион 30 тысяч учеников.

В этом учебном году в стране откроют 8 школ-новостроек, по две в Минске и Бресте, по oдной в Грoдно, Острoвце, Бoрисове и Могилеве. Одну из них посетит Глава государства. По традиции в День знаний Президент поздравляет ребят и учителей. Также Александр Лукашенко сегодня проанонсировал большое совещание по вопросам совершенствования национального образования, предстоит обсудить один из серьезных вопросов - возможные изменения при поступлении в вузы. Никто не собирается принимать скоропалительных решений, именно поэтому нужен настоящий мозговой штурм, большая дискуссия с участием профильных специалистов. Подробности в наших следующих выпусках.