3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
Президент Беларуси обсуждает систему образования с профильным министром
Буквально неделя остается до начала нового учебного года. 2 сентября в стране прозвучат школьные звонки. О готовности учебных заведений, изменениях в среднем и высшем образовании, а также других новациях в системе Главе государства сегодня доложил профильный министр Игорь Карпенко. Практически все школы уже готовы встречать ребят. Специалисты проверили пищевые блоки, столовые, привели в порядок спортзалы, учебные классы. В этом году в Беларуси будут работать более 3 тысяч школ, куда на занятия придет 1 миллион 30 тысяч учеников.
День знаний станет особенным для 115 тысяч первоклассников
В этом учебном году в стране откроют 8 школ-новостроек, по две в Минске и Бресте, по oдной в Грoдно, Острoвце, Бoрисове и Могилеве. Одну из них посетит Глава государства. По традиции в День знаний Президент поздравляет ребят и учителей. Также Александр Лукашенко сегодня проанонсировал большое совещание по вопросам совершенствования национального образования, предстоит обсудить один из серьезных вопросов - возможные изменения при поступлении в вузы. Никто не собирается принимать скоропалительных решений, именно поэтому нужен настоящий мозговой штурм, большая дискуссия с участием профильных специалистов. Подробности в наших следующих выпусках.
Президент
Все
Беларусь выступает за создание общего пространства доверия между Западом и глобальным большинством
Лукашенко: Я боюсь, что мы можем стать свидетелями внутренней гражданской войны в США
Это база, без которой все остальное невозможно - Лукашенко о безопасности
Как может пройти следующая конференция по безопасности? Формат предложил Президент Беларуси
Политика
Все
Общество
Все
Коротченко: Авторитет Беларуси и Лукашенко придает дополнительный вес конференции по безопасности
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
Голубничий: Евразийская безопасность - это про мир, а Беларусь - мирная страна
В мире
Все
В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов