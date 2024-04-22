Президент Беларуси одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере надзора за финансовым рынком

Президент БеларусиАлександр Лукашенко 22 апреля подписал указ № 172, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительством Беларуси, Национальным банком Беларуси и правительством России, Центральным банком России о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуПрезидента.