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Президент Беларуси одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере надзора за финансовым рынком

Президент Беларуси одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере надзора за финансовым рынком

Президент БеларусиАлександр Лукашенко 22 апреля подписал указ № 172, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительством Беларуси, Национальным банком Беларуси и правительством России, Центральным банком России о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуПрезидента.

В целях укрепления надежности и обеспечения стабильности финансовых рынков проектом соглашения закрепляются способы обмена между надзорными органами (Нацбанком Беларуси, Минфином Беларуси и Центробанком России) информацией, полученной в рамках надзора и контроля на финансовых рынках. Предусмотрены также процедура проведения надзорными органами совместных проверок участников финансового рынка, имеющих трансграничные учреждения, и возможность создания совместных надзорных коллегий.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочены правительство и Национальный банк.

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