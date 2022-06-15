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Президент Беларуси ориентировал на усиление сотрудничества с Россией в микроэлектронике

Выйти на новый уровень развития отечественной микроэлектроники и усилить сотрудничество с Россией. Накануне у Президента обсуждали, как обстоят дела в этой сфере и что Беларусь может предложить партнерам. Наша страна с советских времен не утратила передовых позиций по ряду направлений: предприятия и специалисты предлагают комплексные решения в сфере космической оптики, рентгенографии, неразрушающего контроля, зондирования атмосферы Земли. Традиционно сильна белорусская фундаментальная школа оптической физики. И видно по нашему военпрому.

Мы в числе мировых лидеров по средствам радиоэлектронной борьбы. Многое сделано в сфере производства белорусской «умной» беспилотной техники.

Не обошлось без критики от Президента: по многим направлениям нужно подтянуться и использовать время возможностей по максимуму. В этом смысле момент благоприятный: интерес к кооперации у россиян колоссальный!


Президент призвал использовать время возможностей по максимуму!


Совещание у Президента по развитию микроэлектроники

Важно ускориться, чтобы выйти на новый технологический уровень. Уже сейчас высоко оценивая белорусский потенциал, Россия готова передать "Интегралу" и "Планару" заказы, чтобы заместить поставки из недружественных стран. Президент поручил детальнее подумать о координации совместной работы с россиянами. Александр Лукашенко пообещал побывать на наших профильных производствах по микроэлектронике. Особое внимание и подготовке кадров для высокотехнологичных сфер.

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