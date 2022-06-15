Президент Беларуси ориентировал на усиление сотрудничества с Россией в микроэлектронике

Выйти на новый уровень развития отечественной микроэлектроники и усилить сотрудничество с Россией. Накануне у Президента обсуждали, как обстоят дела в этой сфере и что Беларусь может предложить партнерам. Наша страна с советских времен не утратила передовых позиций по ряду направлений: предприятия и специалисты предлагают комплексные решения в сфере космической оптики, рентгенографии, неразрушающего контроля, зондирования атмосферы Земли. Традиционно сильна белорусская фундаментальная школа оптической физики. И видно по нашему военпрому.



Мы в числе мировых лидеров по средствам радиоэлектронной борьбы. Многое сделано в сфере производства белорусской «умной» беспилотной техники.



Не обошлось без критики от Президента: по многим направлениям нужно подтянуться и использовать время возможностей по максимуму. В этом смысле момент благоприятный: интерес к кооперации у россиян колоссальный!

