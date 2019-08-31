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Президент Беларуси оценил ход уборочной кампании, посещая поля в Смолевичском районе
К сельхозработам в период уборочной необходимо подходить комплексно. Посещая сегодня поля в Смолевичском районе, Александр Лукашенко подчеркнул, что жатва - это только часть уборочной страды.
В Беларуси осталось убрать лишь чуть более 1 % площадей зерновых, однако впереди еще заготовка кукурузы, картофеля и других овощей, а также сев озимых. Главное не сбавлять темпы. Александр Лукашенко привел в пример хозяйство "Озерицкий-Агро", особо отметив хозяйский подход руководителя. Такого отношения к земле и хозяйству Президент добивается по всей Беларуси. Отдельно остановились на уборке картофеля, в этом году планируем иметь порядка 7 миллионов тонн. Из них около 5,5 миллиона производят частные хозяйства. Александр Лукашенко потребовал обеспечить у них закупку и помочь с реализацией. Главное - это стратегия по урожаю, обратил внимание Глава государства.
В этом году на внешние рынки планируют отправить более полумиллиона тонн картофеля. Основные потребители - Россия, Украина, Узбекистан. С прошлого года белорусский картофель пришелся по душе Македонии и Сербии. Активно искать новые рынки сбыта Александр Лукашенко потребовал и для белорусского сахара. Снижать производство нельзя, отметил Глава государства.
Во время визита Президенту Беларуси подарили лимонное деревце. Лидер с удовольствием принял подарок, отметив, что это растение будет в дальнейшем выращиваться у него в теплице. Подробности рабочей поездки Президента в Минскую область в "Панораме".
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