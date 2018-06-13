Александр Лукашенко планирует посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу

Завтра Президент Беларуси по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина планирует посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Мундиаль стартует на московском стадионе "Лужники". По случаю чемпионата мира по футболу в столицу России прибудет ряд зарубежных лидеров, которые будут присутствовать на церемонии открытия. Международные соревнования пройдут в 11 городах России.