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Александр Лукашенко планирует посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу

Завтра Президент Беларуси по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина планирует посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Мундиаль стартует на московском стадионе "Лужники". По случаю чемпионата мира по футболу в столицу России прибудет ряд зарубежных лидеров, которые будут присутствовать на церемонии открытия. Международные соревнования пройдут в 11 городах России. 

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