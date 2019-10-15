Президент Беларуси поддержал идею о создании хай-тек-вуза для подготовки IT-специалистов

Об этом накануне Александр Лукашенко говорил во Дворце Независимости с представителями учебных заведений, Парка высоких технологий и профильными министрами. Подобный университет (к слову, название еще не придумали) станет кузницей кадров только наивысшего толка. А все удачные наработки могут воплотиться и в остальных институтах и академиях Беларуси. Вместе с тем Президент призвал IT-сообщество активнее внедрять свои разработки и в реальный сектор экономики, чтобы каждый житель страны понимал пользу от цифровизации.