Президент Беларуси поделился впечатлениями от парада на Красной площади в Москве

Парад на Красной площади в Москве был организован тонко и продуманно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что не в первый раз отвечает на вопрос о параде на Красной площади. Первым этот вопрос ему задал российский коллега Владимир Путин, а позже - министр обороны России Сергей Шойгу.

"Искренне и абсолютно честно скажу, что так, как они, по духу, по содержанию никто не умеет организовывать подобные мероприятия, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это был парад, не совсем похожий на те парады, которые были. Но и время совсем другое. Вы заметили, насколько тонко они уловили момент и сделали то, что нужно было сегодня сделать?"

Президент рассказал, что ознакомился с некоторыми комментариями. Мол, на параде не была представлена тяжелая техника. Эти измышления глава государства назвал опусами. "Что, с линии соприкосновения, с фронта танки надо было снять и на Красную площадь притащить? А еще вдогонку, может, в Беларусь перекинуть и показать? Это никому не нужно. Всегда, начиная с 1941 года, танки и бойцы с Красной площади шли на фронт", - заметил Александр Лукашенко.

"Поэтому все было тонко, умно, продуманно, в точку. Вот именно так, как надо сегодня. Они показали свою мощь. Если кто-то умеет думать и читать, заметили, что в конце они протащили "Ярсы"(стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. - Прим. БЕЛТА) - стратегическое боевое оружие. Кто умеет думать и читать, поняли, что, ребята, давайте жить дружно, а если у кого мозги затуманило, с нами лучше не связываться. Все было так, как должно быть сегодня", - резюмировал Президент.