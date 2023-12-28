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Президент Беларуси подписал поправки в закон о госнаградах
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон об изменении Закона "О государственных наградах Республики Беларусь", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Документом, в частности, реализуются полномочия Всебелорусского народного собрания в части награждения Президента Беларуси государственными наградами, а также инициирования награждения иных лиц.
В целях повышения значимости награждения орденом Матери устанавливаются дополнительные условия присуждения этой награды. Так, ордена Матери могут быть удостоены женщины, имеющие гражданство Республики Беларусь, которые родили и (или) надлежаще воспитали пять и более детей - граждан Республики Беларусь, обладающие высокими нравственными качествами и ответственностью в воспитании и содержании детей, заботе об их здоровье, развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду, привитии им культуры и уважения к законам, историческим и национальным традициям Беларуси.
Для повышения авторитета деятельности представителей средств массовой информации Законом учреждается новая государственная награда - почетное звание "Заслуженный работник средств массовой информации Республики Беларусь".
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