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Президент Беларуси подписал указ о награждении Зюганова орденом Почета

Президент Беларуси подписал указ о награждении Зюганова орденом Почета

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня подписал указ о награждении руководителя фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации Геннадия Зюганова орденом Почета. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

Награды Геннадий Зюганов удостоен за значительный личный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией, союзного строительства, укрепление дружественных отношений и единства народов двух стран.

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