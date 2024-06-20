Президент Беларуси подписал указ о награждении Зюганова орденом Почета

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня подписал указ о награждении руководителя фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации Геннадия Зюганова орденом Почета. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.



