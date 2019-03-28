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Президент Беларуси подписал Указ "Об оказании единовременной материальной помощи" ветеранам ВОВ
Президент Беларуси подписал Указ "Об оказании единовременной материальной помощи" ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан, пострадавших от последствий войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства. В связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков документом предусмотрено оказание материальной помощи в размере от 650 до 2 тысяч рублей. Выплаты будут произведены в период с 1 июня до 1 июля 2019 года.
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