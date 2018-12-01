Президент Беларуси подтвердил приверженность белорусской стороны многополярному миру

Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал о роли современных интеграционных объединений, в частности ЕАЭС, в мировом устройстве.

Уже через несколько дней в Санкт-Петербурге состоится саммит глав государств Евразийского экономического союза. А на неделе уходящей - премьер-министры объединения в белорусской столице обсуждали накопившиеся вопросы. Среди них - работа по устранению изъятий и торговых барьеров: 66-ти пунктов так называемой Белой книги. Ее чистые страницы как раз и могут стать залогом качественного роста интеграции. Особенно, учитывая ситуацию в мировой экономике. Александр Лукашенко считает, что санкции и мировые торговые войны представляют собой шанс для экономик стран ЕАЭС.

На этом фоне важно учитывать и ошибки более "взрослых" объединений. Например, союза Европейского. Националистические тенденции и курсы некоторых стран на независимость уже сейчас работают на разрушение ЕС. И это также негативно может сказаться на мировом устройстве. Вот почему наша страна продолжает продвигать и отстаивать идею многополярного мира.