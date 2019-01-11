Президент Беларуси поручил правительству компенсировать потери республиканского бюджета из-за налогового маневра России в нефтяной сфере

В целом практически все проблемы белорусско-российской повестки закрыты. Что не отменяет необходимости работы по самым очевидным вопросам. Все они на поверхности и обозначены в Союзном договоре. Главный критерий решения вопросов - социальная справедливость. С одной стороны, государство не должно нести потери от действия налогового маневра. Но в то же время надо найти надежные источники компенсации, которые не должны сказаться на жителях страны.