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Президент Беларуси поручил правительству компенсировать потери республиканского бюджета из-за налогового маневра России в нефтяной сфере

Накануне Глава государства провел совещание о социально-экономическом развитии страны и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений в 2019 году.

В целом практически все проблемы белорусско-российской повестки закрыты. Что не отменяет необходимости работы по самым очевидным вопросам. Все они на поверхности и обозначены в Союзном договоре. Главный критерий решения вопросов - социальная справедливость. С одной стороны, государство не должно нести потери от действия налогового маневра. Но в то же время надо найти надежные источники компенсации, которые не должны сказаться на жителях страны.

Говоря о социально-экономических целях в общем, Президент отметил, что сейчас, после праздников, самое время интенсивно включаться в работу. В частности потому, что предвыборный год не обещает быть легким, и спектр вопросов сегодня самый широкий - от четкого исполнения социально ориентированного бюджета до активного участия в различных интеграционных форматах.

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