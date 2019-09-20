Президент Беларуси поручил завершить сев озимых в Беларуси до 1 октября

Завершить сев озимых в Беларуси до 1 октября. Такое поручение дал Президент, будучи с рабочей поездкой в Гродненской области. Особое внимание с учетом погоды необходимо уделить темпам работ на севере страны. На полях предприятия "Черняховский-Агро" Главе государства продемонстрировали сельхозтехнику для уборки и измельчения кукурузы. Аграрии отмечают: наши машины конкуренцию с зарубежными выдерживают.

Так, почти половина площадей картофеля убрана. Урожайность выше прошлогодней, однако, по мнению Президента, технологии, которые есть в стране, уже позволяют иметь более весомый урожай. Александру Лукашенко доложили и о развитии льноводческой отрасли. Посещая "Кореличи-Лен" Президент подробно ознакомился с работой предприятия и продукцией, которую оно производит. Общаясь с коллективом завода, Глава государства сказал, что лишний раз убедился - принятое ранее решение сохранить и развивать льняную отрасль в стране было правильным.