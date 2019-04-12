Президент Беларуси посещает Парк высоких технологий

Глава государства знакомится с экспозицией разработок ведущих компаний - резидентов ПВТ, а также результатами их работы по развитию цифровых технологий для таких сфер, как сельское хозяйство, здравоохранение, образование, транспорт, робототехника. Президенту доложат о результатах и перспективах работы Парка высоких технологий.



Планируется также, что на неформальной встрече Александра Лукашенко с представителями IT-сообществ будут обсуждены актуальные вопросы развития Парка высоких технологий и отрасли в целом. Во встрече примут участие представители IT-сообществ не только из Беларуси, но и России, США, Швеции, Кореи.