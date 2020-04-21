Президент Беларуси посетил бобруйское предприятие "Славянка"

Традиционно такие поездки - это еще и возможность ревизии экономики региона. Прежде всего Главу государства интересует ход посевной кампании. А внутренняя экономическая безопасность экспортной Беларуси неразрывно связана с условиями на мировых рынках. Сейчас непростое время для всех, но постепенно барьеры в торговле начинают сниматься. Политика экономического дистанцирования не работает, и все больше стран снимает ограничения, даже в сложных эпидемиологических условиях.