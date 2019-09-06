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Президент Беларуси посетил Брестскую крепость и ответил на вопросы журналистов
В атмосфере радушия и гостеприимства праздничного Бреста, особенно на этой земле, которая первой встретила фашистский удар, ощущается всеобщая благодарность за то, что мы, новое поколение белорусов, можем жить в мирной и независимой стране.
Глава государства посетил Брестскую крепость
Для сотен тысяч людей (детей и правнуков тех, кто мужественно сражался в годы Великой Отечественной и подарил нам Победу) Брестская крепость становится местом для внутреннего монолога. Изначально цитадель не значилась в президентском маршруте, но Александр Лукашенко не мог сюда не заехать. Это уже традиция. Посещая Брест, Президент всегда бывает здесь. Так было и сегодня. Глава государства прошелся по территории цитадели. Без помпезности и излишнего пафоса просто отдал дань памяти тем, кто пожертвовал собственной жизнью во имя Победы.
Здесь журналисты, сопровождающие Президента в командировке, воспользовались моментом, чтобы задать Главе государства несколько вопросов о том, что волнует людей.
Президент ответил на вопросы журналистов
Брест сейчас чуть ли не самый экологичный областной центр. Завершается строительство очистных систем - улучшится качество воды в городе. А развязка Западный обход, наконец, позволила дышать центру и его жителям свободно. В этот общий экофон пока не вписывается запуск аккумуляторного завода, который построили недалеко от аэропорта Брест. Тема, которая уже не один месяц в негативном ключе фигурирует в СМИ, успела обрасти слухами.
А. Лукашенко: Нам никто не запретит смотреть в разные стороны
Еще один вопрос касался внешней политики Беларуси. Вроде бы здесь все предельно ясно: наша страна открыта миру. И одинаково на основе взаимоуважения готова сотрудничать и вести диалог с союзниками и партнерами. Но, конечно, с принципиальным условием: в приоритете всегда будут стоять национальные интересы. Тем не менее, хватает желающих поссорить нас и с ближайшим союзником, и с исторически близкими государствами, да и с теми, с кем мы пытаемся после продолжительной паузы наладить диалог. В ход идет все - от различных инсинуаций до фейковых новостей.
А. Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США
Брест на выходных продолжит праздновать тысячелетие. Эстафету гостеприимства и радушия в понедельник примет Минск - на "Динамо" состоится легкоатлетический матч Европа -США. Очередной имиджевый проект для страны.
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