Президент Беларуси посетил Брестскую крепость и ответил на вопросы журналистов

В атмосфере радушия и гостеприимства праздничного Бреста, особенно на этой земле, которая первой встретила фашистский удар, ощущается всеобщая благодарность за то, что мы, новое поколение белорусов, можем жить в мирной и независимой стране.

Глава государства посетил Брестскую крепость

Для сотен тысяч людей (детей и правнуков тех, кто мужественно сражался в годы Великой Отечественной и подарил нам Победу) Брестская крепость становится местом для внутреннего монолога. Изначально цитадель не значилась в президентском маршруте, но Александр Лукашенко не мог сюда не заехать. Это уже традиция. Посещая Брест, Президент всегда бывает здесь. Так было и сегодня. Глава государства прошелся по территории цитадели. Без помпезности и излишнего пафоса просто отдал дань памяти тем, кто пожертвовал собственной жизнью во имя Победы.



Здесь журналисты, сопровождающие Президента в командировке, воспользовались моментом, чтобы задать Главе государства несколько вопросов о том, что волнует людей.

Президент ответил на вопросы журналистов

Брест сейчас чуть ли не самый экологичный областной центр. Завершается строительство очистных систем - улучшится качество воды в городе. А развязка Западный обход, наконец, позволила дышать центру и его жителям свободно. В этот общий экофон пока не вписывается запуск аккумуляторного завода, который построили недалеко от аэропорта Брест. Тема, которая уже не один месяц в негативном ключе фигурирует в СМИ, успела обрасти слухами.





А. Лукашенко: Нам никто не запретит смотреть в разные стороны

Еще один вопрос касался внешней политики Беларуси. Вроде бы здесь все предельно ясно: наша страна открыта миру. И одинаково на основе взаимоуважения готова сотрудничать и вести диалог с союзниками и партнерами. Но, конечно, с принципиальным условием: в приоритете всегда будут стоять национальные интересы. Тем не менее, хватает желающих поссорить нас и с ближайшим союзником, и с исторически близкими государствами, да и с теми, с кем мы пытаемся после продолжительной паузы наладить диалог. В ход идет все - от различных инсинуаций до фейковых новостей.

А. Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США