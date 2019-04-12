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Президент Беларуси посетил Парк высоких технологий

Президент Беларуси сегодня оценил работу резидентов Парка высоких технологий

Александр Лукашенко ознакомился с новейшими разработками. Среди них - голограммы, которые можно использовать как для презентаций, так и рекламы. Кстати, такое устройство одна из IT-компаний передала во Дворец Независимости. В память компьютера загружены изображения герба и флага. Отдельное внимание Главы государства - разработке умных роботов. Они уже внедрены в производство, и это полностью белорусская разработка. Как отметил белорусский лидер, в перспективе такие машины могут собирать двигатели и автомобили.


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Александр Лукашенко подчеркнул: прорывы в ІТ - здорово, но необходимо двигаться и развиваться дальше

Еще одно важное приложение - программа, которая позволяет фермерам значительно сэкономить деньги и время. По спутнику алгоритм высчитывает качество поля, что там можно сеять и сколько удобрений понадобится. Разработки активно внедряются и в реальном секторе экономики. Пример тому - криптобиржа, первая официальная в мире. А также открытый источник для иностранных инвестиций. Программисты - это люди, которые привыкли даже серьезные переговоры вести в рубашках и водолазках. Поэтому для общения с Президентом выбрали формат без галстуков. В ходе встречи Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: прорывы в ІТ - здорово, но необходимо двигаться и развиваться дальше. Государство готово помочь.


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Президент пообещал IT-сектору дальнейшую поддержку

После принятия Президентом 8-го декрета "О развитии цифровой экономики" в Беларуси начался ІТ-бум. Количество резидентов ПВТ выросло до 454. Экспорт Парка высоких технологий составил почти полтора миллиарда долларов. Более того, это 45 000 рабочих мест и, конечно, налоги. Ведь программисты платят подоходный в три раза выше средней цифры по стране. Президент пообещал IT-сектору дальнейшую поддержку. А также поручил правительству вернуться к вопросу о создании Министерства цифровой экономики и принять во втором квартале этого года решение, нужна ли в стране данная структура.

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