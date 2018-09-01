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Президент Беларуси посетил праздничную линейку в Александрии и поделился воспоминаниями
Ключ к уверенному будущему - это знания. С такими словами в этот важный день Президент Беларуси обратился ко всем, кому предстоит сесть за парты, а также к учителям и родителям.
Сегодня Глава государства отправился на свою родину, где посетил праздничную линейку в школе, в которой учился сам. Белорусский лидер признался, что Александрийская школа занимает особое место в его жизни, ведь с ней связано огромное количество впечатлений. Глава государства пожелал юному поколению дорожить каждым мгновением и теми уроками, которые дает школа. А учиться важно не ради оценки, а ради достижения высоких целей. На этом пути главные помощники - учителя.
Совет от Президента школьникам: чтобы новый учебный год был успешным, настроиться на серьезную работу нужно сразу. И помнить, что лучший отдых - это спорт, тем более один из подарков от Александра Лукашенко - площадка с тренажерами. А настроение этого первого дня нужно сохранить на весь год. Школьники к линейке подготовили праздничную программу, в подарок ко Дню знаний и выступления звезд эстрады. Главная тема - любовь к малой родине.
В Александрийской школе в этом году сядут за парты более двухсот детей. 18 - первоклашки. Сегодня здесь есть современные классы информатики, физики, химии. На уроках используют мультимедийные технологии. В этом учебном году появились еще и интерактивные мониторы - подарок Президента. Конечно, с тех пор, как здесь учился Александр Лукашенко, многое изменилось. Но тот самый класс, где за партой сидел будущий Президент Беларуси, сохранили. Небольшой музей в соседнем здании старой школы. Здесь все, как в 60-ых: деревянные парты, напольная доска, чернильницы. Сегодня в этом классе и Александр Лукашенко вспомнил свои школьные годы. Все подробности в нашем следующем выпуске.
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