Президент Беларуси посетил праздничную линейку в Александрии и поделился воспоминаниями

Ключ к уверенному будущему - это знания. С такими словами в этот важный день Президент Беларуси обратился ко всем, кому предстоит сесть за парты, а также к учителям и родителям.

Сегодня Глава государства отправился на свою родину, где посетил праздничную линейку в школе, в которой учился сам. Белорусский лидер признался, что Александрийская школа занимает особое место в его жизни, ведь с ней связано огромное количество впечатлений. Глава государства пожелал юному поколению дорожить каждым мгновением и теми уроками, которые дает школа. А учиться важно не ради оценки, а ради достижения высоких целей. На этом пути главные помощники - учителя.

Совет от Президента школьникам: чтобы новый учебный год был успешным, настроиться на серьезную работу нужно сразу. И помнить, что лучший отдых - это спорт, тем более один из подарков от Александра Лукашенко - площадка с тренажерами. А настроение этого первого дня нужно сохранить на весь год. Школьники к линейке подготовили праздничную программу, в подарок ко Дню знаний и выступления звезд эстрады. Главная тема - любовь к малой родине.