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Президент Беларуси после посадки яблонь пригласил представителей СМИ на рубку дров

Президент Беларуси после посадки яблонь пригласил представителей СМИ на рубку дров

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел республиканский субботник на малой родине, где закладывали яблоневый сад. К работе глава государства пригласил всех участников мероприятия, включая журналистов, пишет БЕЛТА.

Это принцип Президента: те, кто ежедневно работает рядом, на субботнике меняют микрофоны и камеры на грабли и лопаты. А после глава государства посчитал, что журналисты недоработали, и пригласил всех порубить дрова. Мастер-класс состоялся - донагрузились.

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