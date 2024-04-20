Президент Беларуси после посадки яблонь пригласил представителей СМИ на рубку дров

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел республиканский субботник на малой родине, где закладывали яблоневый сад. К работе глава государства пригласил всех участников мероприятия, включая журналистов, пишет БЕЛТА.



Это принцип Президента: те, кто ежедневно работает рядом, на субботнике меняют микрофоны и камеры на грабли и лопаты. А после глава государства посчитал, что журналисты недоработали, и пригласил всех порубить дрова. Мастер-класс состоялся - донагрузились.