Президент Беларуси потребовал внедрения новых антинаркотических мер

Эффективные меры по борьбе с наркотиками, справедливость судебных решений, а также неотвратимость наказания. Об этом сегодня говорили на совещании у Президента. Тема борьбы с запрещенными препаратами - актуальная для любого государства. В Беларуси непростую ситуацию переломили 5 лет назад благодаря декрету. Документ остановил распространение спайсов, курительных смесей и других психотропов. Тогда же ужесточили и уголовную ответственность за наркопреступления. Поправки этим летом в кодекс помогли более гибко судьям подходить к наказаниям, что также дало свой эффект. Однако сидеть сложа руки не вариант. Александр Лукашенко во время обсуждения поручил собрать как можно больше мнений врачей, преподавателей, специалистов и дать достойный отпор психотропной угрозе. И главная цель для силовиков - производители и распространители. Зачастую они работают извне. Важной преградой на пути наркотиков способна стать и семья. Как говорится, бороться с причинами, а не последствиями. О том, как противостоять беде, расскажет Алексей Волков.



"Выбирай жизнь. Выбирай работу. Выбирай карьеру. Выбирай семью. Я выбрал кое-что другое. Почему? Да потому. Какие могут быть почему, когда ты под кайфом?"Слегка сокращенная цитата шотландского писателя Ирвина Уэлша из книги, а после и фильма "На игле" демонстрировала неотвратимость проигрыша в битве с наркотиками. И при всей гламуризации наркомании в 90-х сегодня общество понимает: стимуляторы настроения еще и подталкивают к пропасти. Только за год, по данным ООН, в попытках приукрасить реальность гибнет 200 тысяч человек.



А тяжелый вдох спайса или порошка на себе познают до 300 миллионов человек по всему миру - каждый двадцатый житель планеты употребляет наркотики. Легкое увлечение привело к тяжелым последствиям и у Вадима. Когда понял, что беда, отправился на реабилитацию.



Два с половиной года чистой жизни и новая работа. Сегодня Вадим консультант в том самом центре, где получил помощь. Но таких историй с хорошей концовкой куда меньше.







Бегущие по лезвию наркотической зависимости, и тем более распространители дурмана, находятся под постоянной слежкой правоохранителей. В 2014 году сложную ситуацию переломили декретом: спайсы и смеси вытеснила уголовная ответственность - преступлений стало в пять раз меньше. Победа в битве не означает конец войны.



Фраза "оперативники задержали наркокурьера" - частый гость криминальной хроники. И только за последнее время специалисты вскрыли несколько торговцев фальшивым счастьем. В Минском районе - лаборатория в подвале, в Гомеле - семейный подряд - отец, сын и 30 закладок вышли на улицы заработать… взяли с поличным.



Да, закон работает, как и стражи порядка. Однако, как и любые страждущие наживы, наркокартели в целом, и продавцы в частности, изобретают новые способы продажи и оплаты. Здесь же вспоминается и даркнет, и биткойны, и телеграмм-каналы - поле для маневров колоссальное.



Наследие и работа декрета номер шесть о противодействии незаконному обороту наркотиков и главное - следующие шаги. На совещании Президент требует конкретных предложений, а не пережевывания достижений. Меняются условия - должен поменяться и подход.



Порой подросток и сам не понимает, что стал частью целой наркоцепочки. Такая беда известна, и специалисты призывают развивать профилактику наркомании.







Бледное лицо, болезненная худоба, пересохшие губы и, конечно, пакетик в кармане - стиль "героиновый шик" так разрекламированный во многих фильмах и сериалах приводил от образа внешнего… к зависимости внутренней у подростка. Увидеть проблему пока еще не поздно. Государство готово оказать помощь в лечении. Но без родителей эта борьба может быть проиграна. А потом уже может быть поздно.



И это большая проблема - романтизация наркомании в СМИ и обществе. Яркий пример - принты на майках, сериалы и целая индустрия развлечений строится вокруг хмурого мужчины с густыми усами - Пабло Эскобара - самого знаменитого наркобарона, утопившего в наркотиках весь новый свет еще в 70-х. И такая скрытая, порой непроизвольная реклама, - на каждом шагу от музыки до роликов на YouTube. Это обеспокоило и соседей - Россия введет уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. В свою очередь Александр Лукашенко поручил собрать все мнения и дать эффективный ответ на одурманивающую угрозу, причем на каждый элемент наркосистемы. Будь-то производство, распространение и потребление - должен быть свой противовес.



Легализация легких наркотиков. Тему поднимают в мире все чаще. На масштабное преобразование решилась и Канада. Теперь там купить вещества природного происхождения легко, как и в Грузии, как и Чехии, как и в Нидерландах и многих других странах. Сторонники отмечают небольшой плюс экономике - противники, т.е. врачи, тревожатся: число потребляющих растет, как и вред здоровью. Поэтому, как и любая форма мании, наркомания опасна и по белым, и по черным документам.



