Дания отмечает государственный праздник - День Конституции, установленный в честь годовщины принятия конституционного правления в 1849 году и действующей Конституции 1953 года. Она предоставила право наследования престола как мужчинам, так и женщинам. Кроме того, был узаконен однопалатный парламент и повышена роль местных органов самоуправления. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Королевства Дания с Днем Конституции, выразив надежду, что наши страны успешно преодолеют временные сложности, вызванные политической нестабильностью в регионе.