Президент Беларуси поздравил экипаж корабля "Союз МС-24" с успешной посадкой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравилэкипаж корабля "Союз МС-24"с успешнойпосадкой, пишет БЕЛТА.



Глава государства пригласил весь экипаж корабля и людей, осуществлявших подготовку к полету, в гости в Беларусь.