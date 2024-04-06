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Президент Беларуси поздравил экипаж корабля "Союз МС-24" с успешной посадкой

Президент Беларуси поздравил экипаж корабля "Союз МС-24" с успешной посадкой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравилэкипаж корабля "Союз МС-24"с успешнойпосадкой, пишет БЕЛТА.

Глава государства пригласил весь экипаж корабля и людей, осуществлявших подготовку к полету, в гости в Беларусь.

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