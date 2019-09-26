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Президент Беларуси поздравил Евгения Тихонцова с блестящим выступлением на мировом первенстве по тяжелой атлетике в Паттайе

Президент Беларуси поздравил Евгения Тихонцова с блестящим выступлением на мировом первенстве по тяжелой атлетике в Паттайе

Президент Беларуси поздравил члена национальной команды по тяжелой атлетике Евгения Тихонцова с блестящим выступлением на мировом первенстве по тяжелой атлетике в Паттайе.

"Как и на чемпионате Европы этого года, ты не позволил никому усомниться в своей прекрасной физической форме и готовности бороться до конца. Молодец!" - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что радость этой победы разделяют все белорусские любители спорта. "Пусть она придаст уверенности всей команде", - пожелал Президент.

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