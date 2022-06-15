Президент Беларуси поздравил Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества с годовщиной образования ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина с годовщиной образования ШОС:



"Примите поздравления по случаю 21-й годовщины образования Шанхайской организации сотрудничества, которая на протяжении всей своей истории вносит весомый вклад в стабильное и поступательное развитие Евразийского региона. Очевидны конкретные результаты в области поддержания мира и укрепления доверия, в углублении многопрофильного экономического и гуманитарного взаимодействия.



Свидетельством возросшего авторитета Организации, в которой многие видят возможность реализовать разнообразные совместные проекты, является последовательное расширение ее границ с вовлечением новых участников.



Отмечая в этом году круглые даты исторических решений Организации - 20-летие принятия Хартии ШОС и І5-летие Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, страны "семьи ШОС" благодаря приверженности "шанхайскому духу" успешно преодолевают препятствия на пути ко всеобщему процветанию и прогрессу.



Заверяю Вас, что Беларусь, как и прежде, будет активно участвовать во всех измерениях Организации, содействуя раскрытию огромного потенциала единения и партнерства".



Александр Лукашенко пожелал Чжан Мину крепкого здоровья, благополучия и больших свершений на ответственном посту.