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Президент Беларуси поздравил государственного секретаря Союзного государства с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"В Республике Беларусь Вы пользуетесь заслуженным авторитетом и хорошо известны как последовательный приверженец укрепления белорусско-российского сотрудничества, - отметил глава государства. - На фоне растущего глобального противостояния Союзное государство демонстрирует пример конструктивной созидательной деятельности, направленной на упрочение отношений дружбы и доверия, устойчивое развитие стран-участниц, повышение уровня жизни народов".
Александр Лукашенко выразил уверенность, что деловые качества и богатый управленческий опыт Дмитрия Мезенцева будут и далее способствовать эффективному решению поставленных задач в целях наращивания всестороннего взаимодействия Минска и Москвы.
Президент пожелал ему доброго здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на ответственном и важном посту.
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