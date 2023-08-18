Президент Беларуси поздравил государственного секретаря Союзного государства с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"В Республике Беларусь Вы пользуетесь заслуженным авторитетом и хорошо известны как последовательный приверженец укрепления белорусско-российского сотрудничества, - отметил глава государства. - На фоне растущего глобального противостояния Союзное государство демонстрирует пример конструктивной созидательной деятельности, направленной на упрочение отношений дружбы и доверия, устойчивое развитие стран-участниц, повышение уровня жизни народов".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что деловые качества и богатый управленческий опыт Дмитрия Мезенцева будут и далее способствовать эффективному решению поставленных задач в целях наращивания всестороннего взаимодействия Минска и Москвы.