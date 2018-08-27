Президент Беларуси поздравил Игоря Додона с Днем Независимости Молдовы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Молдовы Игоря Додона и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости.

"Наши страны связывают прочные узы дружбы и взаимопонимания, являющиеся основой плодотворного белорусско-молдавского сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что активный межгосударственный диалог на высшем уровне будет и далее развиваться и крепнуть во имя процветания обоих народов.