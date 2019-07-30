Президент Беларуси поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI с Днем Трона

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI и народ этой страны с национальным праздником - Днем Трона.



"Надеюсь на углубление двустороннего политического диалога, эффективное использование потенциала сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах, а также взаимную поддержку в международных организациях", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко пожелал Мохаммеду VI крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу страны - мира и благополучия.