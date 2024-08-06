Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск Республики Беларусь с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск, пишет БЕЛТА.



"Сегодня в Беларуси отмечается День железнодорожных войск, чей боевой путь тесно связан с героической историей нашей страны, - подчеркнул глава государства. - В годы Великой Отечественной войны воины-железнодорожники особо отличились в ходе операции "Багратион", обеспечив масштабную передислокацию войск, техники и доставку тысяч тонн грузов, тем самым внесли большой вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 80-летие которого мы отметили в этом году".



Александр Лукашенко подчеркнул: "Славные традиции поколения победителей сегодня сохраняются и приумножаются личным составом транспортных войск. Вами успешно решаются все поставленные задачи по укреплению военной безопасности государства, совершенствованию системы военной логистики и развитию транспортной инфраструктуры страны. При этом неизменными остаются высокий профессионализм, ответственность и верность воинскому долгу. Пусть так будет и впредь".



Президент поблагодарил всех за ратный труд и пожелал крепкого здоровья, мирного неба, счастья, благополучия и новых успехов на благо родной Беларуси.