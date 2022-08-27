3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Президент Беларуси поздравил народ Молдовы с Днем Независимости
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Молдовы с национальным праздником - Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что за годы суверенитета обе страны многого достигли в развитии двусторонних отношений, основу которых всегда составляли уважение и взаимовыгодное партнерство.
"Убежден, в условиях нарастания напряженности в европейском регионе укрепление экономических и культурных связей позволит сохранить традиции добрососедства и дружественной поддержки, - подчеркнул Президент. - Искренне надеюсь, что белорусско-молдавское сотрудничество, имеющее многосторонний характер и полностью отвечающее интересам двух народов, продолжится и принесет ощутимую обоюдную пользу".
Александр Лукашенко пожелал всем жителям Молдовы мирного неба, счастья, благополучия и процветания.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все