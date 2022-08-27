Президент Беларуси поздравил народ Молдовы с Днем Независимости

Глава государства отметил, что за годы суверенитета обе страны многого достигли в развитии двусторонних отношений, основу которых всегда составляли уважение и взаимовыгодное партнерство.

"Убежден, в условиях нарастания напряженности в европейском регионе укрепление экономических и культурных связей позволит сохранить традиции добрососедства и дружественной поддержки, - подчеркнул Президент. - Искренне надеюсь, что белорусско-молдавское сотрудничество, имеющее многосторонний характер и полностью отвечающее интересам двух народов, продолжится и принесет ощутимую обоюдную пользу".