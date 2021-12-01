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Президент Беларуси поздравил народ Румынии с Национальным днем
"В первой половине XX столетия произошли действительно знаковые события для Беларуси и Румынии. Именно тогда осуществились наши мечты о национальном единстве", - говорится в поздравлении главыгосударства. "Глядя в будущее, всегда стоит помнить прошлое. Известный румынский политический деятель Николае Йорга предостерегал: "Народ, который не знает своей истории, похож на дитя, которое не знает своих родителей", - отметилАлександр Лукашенко.
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