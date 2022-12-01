3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Президент Беларуси поздравил народ Румынии с Национальным днем
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Румынии с Национальным днем. Об этомсообщает пресс-служба белорусского лидера.
Глава государства отметил, что этот праздник является настоящим символом реализованной вековой мечты румын об объединении, олицетворяет собой важное историческое событие на пути становления современной страны. По этому случаю белорусский лидер напомнил о справедливых словах классика румынской литературы Михая Эминеску, который считал, что "секрет долгой жизни государства заключается в сохранении иерархии его заслуг".
В этом году исполнилось 30 лет с момента установления двусторонних дипломатических отношений, и именно Румыния одной из первых признала суверенитет и независимость Беларуси, обратил внимание Александр Лукашенко.
"Однако летопись наших партнерских связей начинается гораздо раньше. Продолжительное время взаимовыгодные контакты содействовали развитию торговли и сельского хозяйства, науки и образования, культуры и спорта на пользу белорусов и румын, - говорится в поздравлении. - Убежден, что в условиях нарастания напряженности в Европейском регионе укрепление экономического и гуманитарного сотрудничества позволит нам не только сохранить традиции дружбы и доверия, но и сберечь свою национальную идентичность и самобытность".
Александр Лукашенко выразил надежду, что в скором времени Беларуси и Румынии удастся преодолеть неблагоприятную политическую конъюнктуру и возобновить полноценный диалог, основанный на принципах уважения и поддержки.
Президент пожелал всему румынскому народу мирного неба, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов