Президент Беларуси поздравил народ Словении с Днем государственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Словении с национальным праздником - Днем государственности, сообщает БЕЛТА .



"За десятилетия дружбы наши двусторонние отношения складывались по-разному. Мы переживали взлеты и падения, стали свидетелями значительных и драматических изменений на Европейском континенте, - отметил глава государства. - Уверен, что никакие внешние препятствия и искусственно созданные барьеры не будут мешать искреннему диалогу и взаимодействию ради укрепления независимости двух стран и повышения благополучия их жителей".



Александр Лукашенко также подчеркнул: "Многовековая мудрость белорусов и словенцев, взвешенность, взаимное уважение, крепкие экономические и гуманитарные связи - все это должно быть твердой основой нашего сотрудничества".

