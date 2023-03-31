Президент Беларуси поздравил народного артиста РСФСР Александра Збруева с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Александра Збруева с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Вы относитесь к числу ярких актеров современности, чьи талант и трудолюбие прошли испытание временем и стали эталоном профессионального мастерства. Каждая Ваша роль - это сочетание высокого благородства, настоящей мужественности и интеллигентности", - говорится в поздравлении.