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Президент Беларуси поздравил председателя Госдумы России Вячеслава Володина с юбилеем
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина с юбилеем, пишет БЕЛТА.
"Присущая Вам целеустремленность, Ваши глубокие знания и умение работать с полной отдачей способствуют успешному решению важных задач в сфере законотворчества, отстаиванию национальных интересов на наиболее трудных и ответственных направлениях государственной политики", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что Вячеслав Володин является убежденным сторонником белорусско-российской интеграции, ее поступательного развития на благо двух братских стран и народов. "Под Вашим опытным руководством эффективно расширяется межпарламентское сотрудничество в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности. Признательны за поддержку и содействие продуктивной реализации инициатив Республики Беларусь на этих авторитетных площадках в двустороннем и многостороннем форматах", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Вячеславу Володину доброго здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии и новых профессиональных свершений.
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