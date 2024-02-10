Президент Беларуси поздравил Председателя КНР с Праздником Весны

Новый, 2024 год окончательно вступил в свои права - теперь и по восточному календарю. В Китае проходят яркие торжества в честь Нового года или Праздника Весны. Отмечать его будут 15 дней февраля.

К слову, на планете его празднуют около 2 млрд человек. Основан он на китайском лунном календаре. Чуньцзе (Праздник Весны) для китайцев самый любимый. Он связан прежде всего с надеждой на удачу, счастье и процветание. А придет это все только путем мира, добра и созидания.

Несмотря на морозы, в Поднебесной сейчас царит атмосфера тепла и торжества.

С праздником Председателя КНР Си Цзиньпина и дружественный народ Китая поздравил Президент Беларуси. Покровительство Дракона традиционно обещает лучшие времена для принятия мудрых, дальновидных и смелых решений. Год 75-летия образования КНР будет отмечен реализацией всеобъемлющей модернизации и значимыми преобразованиями новой эпохи, подчеркнул Александр Лукашенко. И констатировал, что в ушедшем году Минск и Пекин вышли на еще более высокий уровень политического доверия и координации международной деятельности, расширили масштабы многовекторного сотрудничества.

"Начинается очередной период в укреплении отношений между нашими государствами, который будет наполнен яркими событиями и свершениями. Уверен, что в 2024 году мы усилим технологическую и инвестиционную кооперацию, успешно проведем год сотрудничества в области технологий и инноваций, обогатим гуманитарное взаимодействие. Одним из ключевых заделов на будущее станет утверждение плана развития прикладного белорусско-китайского сотрудничества до 2030 года в рамках нашей с Вами договоренности. Мы готовы предложить ряд новых направлений в контексте становления Беларуси как важной инвестиционной площадки КНР в регионе", - говорится в поздравлении.