Президент Беларуси поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения

"Сегодня Китай, справившись с пандемией коронавируса нового типа, стал одной из немногих стран в мире с положительной динамикой экономического роста. В этом велика Ваша личная роль - мудрого руководителя трудолюбивого китайского народа".

"Сегодня Китай, справившись с пандемией коронавируса нового типа, стал одной из немногих стран в мире с положительной динамикой экономического роста. В этом велика Ваша личная роль - мудрого руководителя трудолюбивого китайского народа".

Александр Лукашенко выразил мнение, что показательно развивается и двусторонний диалог между Беларусью и Китаем, в котором уже прочно закрепились такие характеристики, как "нержавеющее братство" и "всепогодное партнерство", что подтверждается конкретными результатами сотрудничества. Президент уверен, что вместе странам удастся вывести отношения на более высокий стратегический уровень. Глава государства обратил внимание на то, что Беларусь выступает активным участником инициативы "Один пояс и один путь", важной частью которой является успешно функционирующий Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".