3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Президент Беларуси поздравил президента Азербайджана с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, пишет БЕЛТА.
"Благодаря безусловному таланту руководителя Вам как национальному лидеру удалось воплотить в жизнь эффективную модель экономического развития Азербайджана, укрепить авторитет государства на международной арене", - говорится в поздравлении.
Глава государства поздравил президента Азербайджана с успешным председательством в Движении неприсоединения и отметил, что стратегическое партнерство Минска и Баку, основанное на уважении и взаимопонимании, позволяет достигать значимых результатов как в торгово-экономической сфере, так и в других направлениях сотрудничества.
"Высоко ценю нашу дружбу, сложившийся между двумя странами доверительный характер отношений и с оптимизмом ожидаю новых встреч и интересных совместных проектов в различных областях", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Ильхаму Алиеву дальнейшей плодотворной деятельности на благо Азербайджана, крепкого здоровья, мирного неба, счастья ему и его родным и близким.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ