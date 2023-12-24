Президент Беларуси поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, пишет БЕЛТА.

"Благодаря безусловному таланту руководителя Вам как национальному лидеру удалось воплотить в жизнь эффективную модель экономического развития Азербайджана, укрепить авторитет государства на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства поздравил президента Азербайджана с успешным председательством в Движении неприсоединения и отметил, что стратегическое партнерство Минска и Баку, основанное на уважении и взаимопонимании, позволяет достигать значимых результатов как в торгово-экономической сфере, так и в других направлениях сотрудничества.

"Высоко ценю нашу дружбу, сложившийся между двумя странами доверительный характер отношений и с оптимизмом ожидаю новых встреч и интересных совместных проектов в различных областях", - подчеркнул белорусский лидер.