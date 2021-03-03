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Президент Беларуси поздравил президента Болгарии с национальным праздником - Днем освобождения

Президент Беларуси поздравил президента Болгарии с национальным праздником - Днем освобождения

Минск и Софию сближает не только богатый положительный опыт развития двустороннего партнерства в различных отраслях. Между нашими странами сохраняются вековые культурные и человеческие связи, подкрепленные православной верой, менталитетом народов, традициями дружественности и взаимного уважения. Уверен, что и в современных обстоятельствах мы будем активно расширять эти отношения на пользу жителей обоих государств и для безопасности в Европе.
Александр Лукашенко пожелал Румену Радевудоброго здоровья и успешного продолжения политической карьеры, а гражданамБолгарии - мирного неба, согласия и стабильности.

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