Президент Беларуси поздравил Президента Эквадора с Днем провозглашения независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Эквадора Ленина Вольтера Морено Гарсеса и граждан этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения независимости.

"Беларусь очень ценит установленные между руководством наших стран политические контакты, которые позволяют обсуждать любые темы мирового порядка дня и успешно взаимодействовать в рамках международных организаций", - говорится в поздравлении.