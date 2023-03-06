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Президент Беларуси поздравил Президента Ганы Нану Акуфо-Аддо и народ этой страны с Днем Независимости
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ганы Нану Акуфо-Аддо и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, пишет БелТА.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь придает важное значение развитию равноправных, уважительных, дружественных отношений с Африкой и рассматривает Гану как перспективного партнера.
"Наша страна имеет большой промышленный и научно-технический потенциал, который мы можем предложить для реализации совместных проектов в промышленности, механизации сельского хозяйства, обеспечении продовольственной безопасности, образовании, медицине, - говорится в поздравлении. - Уверен, что нам необходимо развивать договорно-правовую базу, предпринимать практические шаги для активизации сотрудничества на пользу обоих народов".
Президент подтвердил готовность белорусской стороны к обсуждению перспектив взаимодействия в любом удобном формате.
Александр Лукашенко пожелал Нане Акуфо-Аддо и всем жителям Ганы крепкого здоровья, мира и процветания.
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