Президент Беларуси поздравил Президента Ганы Нану Акуфо-Аддо и народ этой страны с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ганы Нану Акуфо-Аддо и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, пишет БелТА.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь придает важное значение развитию равноправных, уважительных, дружественных отношений с Африкой и рассматривает Гану как перспективного партнера.

"Наша страна имеет большой промышленный и научно-технический потенциал, который мы можем предложить для реализации совместных проектов в промышленности, механизации сельского хозяйства, обеспечении продовольственной безопасности, образовании, медицине, - говорится в поздравлении. - Уверен, что нам необходимо развивать договорно-правовую базу, предпринимать практические шаги для активизации сотрудничества на пользу обоих народов".

Президент подтвердил готовность белорусской стороны к обсуждению перспектив взаимодействия в любом удобном формате.